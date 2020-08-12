أول تصريحات محافظ عدن الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد أحمد حامد لملس، محافظ عدن الجديد، على ضرورة التكاتف والعمل كفريق واحد للنهوض بالمحافظة، وقال إن «محافظة عدن تحتاج إلى عمل وليس مجرد كلام».

وأضاف «نريد العمل على أرض الواقع، عدن تحتاج إلى عمل، سوف نبدأ جدول أعمالنا مع الجانب الحكومي، والنظر في أولويات محافظة عدن وما تحتاج إليه خلال الفترة المقبلة».

وجاء تعيين لملس محافظاً لعدن بعد توافق الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي أخيراً على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي قدمتها السعودية لرأب الصدع بينهما،

وأكد الرئيس هادي عقب أداء اليمين الدستورية، على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة المهمة لخدمة حاضر عدن ومستقبلهاـ وبذل المزيد من الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي، وتفعيل مستوى الخدمات، ووقف الاختلالات واستتباب الأمن، وتطبيع الأوضاع بصورة عامة، والحفاظ على المصالح العامة لخدمة أبناء عدن والوطن بشكل عام، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.

في حين عبر لملس، محافظ عدن الجديد عن سروره بالثقة التي منحت له، مبيناً أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من أبناء عدن، مشدداً على أن توجيهات الرئيس اليمني ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

يشار إلى أن الرئيس اليمني أصدر في 30 يوليو (تموز) الماضي قرارين بتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً.