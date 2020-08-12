غريفيث بين الرياض ومسقط اليوم لمناقشة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يلتقي المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، اليوم، في الرياض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، قبل أن يغادر إلى مسقط للقاء وفد الحوثيين الذين رفضوا لقاءه في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن زيارة غريفيث ستركز على مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل التي رفضتها الشرعية بعد تعديلها من الحوثيين.

واستهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث زيارته للعاصمة السعودية أمس، بلقاء الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي ناقش معه الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية وآخر التطورات التي تشهدها اليمن.

وأكد الدكتور الحجرف، خلال لقائه غريفيث، موقف مجلس التعاون الثابت بدعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم اتفاق الرياض.

وطالب الحجرف بدور أكبر للأمم المتحدة في الضغط على الانقلابيين الحوثيين والسماح لفريق الخبراء بمعاينة وتقييم ناقلة النفط «صافر»، تفادياً لحدوث كارثة قد تقع والانعكاسات البيئية والاقتصادية الخطيرة المتوقعة جراء ذلك.

كما عبر أمين عام مجلس التعاون عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مقدراً في الوقت نفسه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.

واستعرض الدكتور نايف جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم اليمن في جميع المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، فيما أعرب السيد مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة، مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وفي السياق ذاته؛ أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، للمبعوث الأممي غريفيث دعم السعودية جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «التقيت بالسيد مارتن غريفتس الذي أثنى على دور المملكة لدعم جهود السلام في اليمن؛ وآخرها آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض».

وتابع: «كما ناقشت معه ضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط (صافر)، وأكدت له دعم المملكة لجهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات» الثلاث.