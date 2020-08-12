إعدام مغنٍ أفريقي أطلق أغنية مسيئة للرسول الكريم

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت محكمة إسلامية في ولاية كانو بشمال نيجيريا، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإعدام مغنٍ يبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما أساء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أغنية قام بتوزيعها عبر "واتساب" .

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم المحكمة، إن الشاب المتهم شريف أمامه 30 يوماً لاستئناف الحكم؛ فيما كان قد أحرق محتجون منزل أسرته بسبب الأغنية.

وتضم ولاية كانو بشمال نيجريا، حيث يغلب المسلمون على السكان، محاكم شرعية، فضلًا عن المحاكم المدنية، وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية، ولم يُنفذ إلى الآن.