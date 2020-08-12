إعدام مغنٍ أفريقي أطلق أغنية مسيئة للرسول الكريم معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام موسكو تمنح دولة خليجية حق أنتاج لقاح كورونا انهيار 75 مبنى أثريا في قرية تاريخية بنيت في عهد الدولة اليعفرية بهمدان ملياردير سعودي يشتري هدية لابنته لم يكن يتوقعها أحد عارضة أزياء سعودية من ام يمنية تخترع صلاة جديدة وتسخر لا يهمني أحد شاهد| استعراض مسلح مهيب لقبائل مأرب في مطارح ”نخلاء“ خطأ تاريخي لا يغتفر للرئيس الأمريكي يثير السخرية بطل الدوري التركي يحرج أوزيل بعد ساعات من تشكيلها.. حملة أمنية مشتركة تنتشر في أحياء تعز وتهدد المتعاونين مع ”العابثين والمطلوبين“
أصدرت محكمة إسلامية في ولاية كانو بشمال نيجيريا، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإعدام مغنٍ يبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما أساء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أغنية قام بتوزيعها عبر "واتساب" .
ومن جانبه، أوضح متحدث باسم المحكمة، إن الشاب المتهم شريف أمامه 30 يوماً لاستئناف الحكم؛ فيما كان قد أحرق محتجون منزل أسرته بسبب الأغنية.
وتضم ولاية كانو بشمال نيجريا، حيث يغلب المسلمون على السكان، محاكم شرعية، فضلًا عن المحاكم المدنية، وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية، ولم يُنفذ إلى الآن.