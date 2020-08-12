معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هاجمت إحدى المتابعات الإعلامية لجين عمران، بعنف عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك تعليقًا على فيديو من العاصمة اللبنانية بيروت بعد الانفجار الكبير الذي شهده المرفأ.

وقالت المتابعة في كلمات عنيفة للجين عمران: "يا ليت تفجير بيروت أخذك معاه ولا ولدك ريان جيلر. انتو الناس اللي تستحقون الموت تنشرون الفسق والبذخ"؛ لترد عليها الإعلامية، قائلة: "الحمدلله مفاتيح الجنة والنار بيد الله مو بيد البشر".

وتابعت لجين عمران: "ما حد ياخذ ذنب ولا حسنات أحد ومو إنت وغيرك يقررون من يموت ولا يعيش. حسبي الله ونعم الوكيل"؛ فيما تسبب هذا في إثارة اهتمام الكثير من المتابعين الذي انتقدوا تعليق المتابعة العنيف.