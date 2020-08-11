الحملة الأمنية بتعز تنجح في القبض على عدد من المطلوبين.. بينهم قيادي

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في تعز، مساء الثلاثاء 11 اغسطس/آب، نجاحها في القاء القبض على عدد من المطلوبين ومثيري الفوضى والاختلالات الأمنية في مدينة تعز.

وقال مصدر مسؤول في قيادة الحملة إنه تم القبض على عدد من العناصر المطلوبين أمنيا، مشيرا الى إن أحد المقبوض عليهم من العناصر القيادية المطلوبة للأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر أن الحملة ستستمر في مهامها حتى القاء القبض على كل المطلوبين.

وكانت وحدات مشتركة من الجيش والامن نفذت، اليوم الثلاثاء، انتشارا أمنيا واسعا داخل أحياء مدينة تعز.

وتهدف الحملة الى القبض على عناصر مطلوبة أمنياً مسؤولة عن الاختلالات الامنية التي تشهدها تعز والتي كان آخرها ما حدث الاحد الماضي في شارع المغتربين.

ولاقت الحملة الأمنية ارتياحا شعبيا واسعا من قبل المواطنين الذين أشادوا بها وطالبوا باستمرارها في مهامها لحماية الأمن والسلم في المحافظة.