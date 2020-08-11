”اليونسكو“ تعلن حشد التمويل والخبرات لحماية التراث الثقافي المتضرر جراء السيول في اليمن

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الثلاثاء 11 اغسطس/آب، حشد التمويل والخبرات لحماية التراث الثقافي المتضرر جراء السيول في اليمن.

وعبرت المنظمة في بيان عن أسفها الشديد للخسائر بالأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية في اليمن.

وأشارت إلى تضرر مواقع التراث العالمي في مدن زبيد (غرب) وشبام (شرق) وصنعاء، خاصة خلال الأيام الأخيرة في أعقاب الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد.

وحذر البيان من أن "الظروف المناخية تهدد بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن".

وأكد أن هذا الثراث "يعدّ شهادة على الإبداع البشري والقدرة على التكيف مع التضاريس الطبيعية والظروف البيئية المتنوعة في البلاد".

وقالت إن المنظمة تدخلت بمنطقة القاسمي في مدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد التاريخية بحماية ما يقارب 30 منزلاً من الانهيار، حسب البيان.

وكانت العديد من المنازل والمواقع التراثية والتاريخية اليمنية انهارت أو تضررت في عدة مدن جراء السيول المستمرة منذ أسابيع، وفق تقارير رسمية.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي وفاة 131 شخصا وإصابة 124 جراء السيول التي شهدتها المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.