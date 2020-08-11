شاهد| استعراض مسلح مهيب لقبائل مأرب في مطارح ”نخلاء“

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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شهدت محافظة مأرب (شرقي اليمن)، الثلاثاء 11 اغسطس/آب، ‏‎عرض مسلح لرجال قبائل مأرب والمقاومة الشعبية في مطارح ‎نخلاء التي احتضنت النواة الأولى لمقاومة مليشيا الحوثي في 2015م.

وأكدت القبائل خلال العرض، رفع جاهزيتها واستعدادها لمواجهة ميليشيات الحوثي ودحرها من كل مناطق اليمن، ورفض المشروع العنصري السلالي الحوثي الظالم القائم على الاستعلاء واحتكار السلطة والثروة والعلم، واستعباد اليمنيين والتنكيل بهم.

وجددت المقاومة الشعبية، العهد بالمضي قدما بدرب النضال الوطني صفا واحدا في مواجهة الطغيان الكهنوتي الإمامي، حتى إسقاط الانقلاب ومشروعه السلالي الظالم، والانتصار للمشروع الوطني الجامع، باستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء اليمن الاتحادي، وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي أجمعت عليها كل القوى والمكونات الوطنية.

كما أكدت قبائل مأرب أن مطارح نخلا كانت النواة الأولى لمقاومة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران بعد 2015، وعلى أسوار مأرب كسرت طموحاته وتبددت أحلامه، معربة عن شكرها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم وإسنادهم في معركتهم الوطنية ضد مليشيات الحوثي.