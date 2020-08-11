خطأ تاريخي لا يغتفر للرئيس الأمريكي يثير السخرية

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطأ تاريخي، حيث أشار إلى أن نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت بسبب جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت في عام 1918.
وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، تعرض الرئيس الأمريكي للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الخطأ التاريخي.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترامب قد أزعج بعض المؤرخين، بهذه المعلومة الخاطئة.
ووصف ترامب الإنفلونزا الإسبانية بأنها "شيء مروع"، لأنه من المقدر أنها قتلت نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال ترامب معلومته قبل أن يخرجه جهاز الخدمة السرية على نحو مفاجئ من غرفة كان يعقد فيها مؤتمرا صحفيا، إثر إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
وعاد ترامب إلى المؤتمر عقب دقائق، معلنا أن السلطات أطلقت النار على شخص مسلح خارج البيت الأبيض، وتم نقله إلى المستشفى.