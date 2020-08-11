بطل الدوري التركي يحرج أوزيل

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رد نادي إسطنبول باشاك شهير بطل الدوري التركي على ما يتردد من جدل حول انتقال محتمل للاعب الألماني الدولي مسعود أوزيل من آرسنال إلى النادي التركي.

وقال متحدث عن النادي إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين: “هذه التقارير غير صحيحة. هذه ليست الحقيقة”.

وقد تكون هذه الشائعات أثيرت من خلال قطب الإعلام التركي أوكون إليكالي الذي نشر على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت صورة تجمع أوزيل وأوكان بوروك مدرب باشاك شهير.

وتأسس نادي باشاك شهير في 2014 خلفا لنادي بلدية إسطنبول. ويحظى النادي بالرعاية بشكل أساسي من الشركات المرتبطة بالحكومة ومنها سلسلة مستشفيات “ميديبول”.

ويعتبر باشاك شهير النادي المفضل لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان أردوغان في مقدمة الحاضرين بحفل زفاف أوزيل في صيف العام الماضي.

ويمتد عقد أوزيل مع آرسنال حتى صيف 2021، لكن مستقبل أوزيل “31 عاما” مع الفريق الإنجليزي يبدو غامضا.

ولم يكن لأوزيل دور مع آرسنال تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا كما لم يعد ضمن تشكيلة الفريق في أواخر الموسم المنقضي.