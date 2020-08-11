بعد ساعات من تشكيلها.. حملة أمنية مشتركة تنتشر في أحياء تعز وتهدد المتعاونين مع ”العابثين والمطلوبين“

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفذت الحملة الأمنية المشتركة التي شكلها محافط تعز، الثلاثاء 11 اغسطس/آب، انتشاراً أمنياً واسعا ومكثفاً حيث انتشرت الأطقم والآليات العسكرية والأمنية المختلفة في معظم الشوارع وسط المدينة لملاحقة مطلوبين أمنياً.

وبحسب الإعلام الأمني، فإن "الحملة الأمنية انطلقت بقيادة مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وبإشرافه مباشرة ومعه المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي وبمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة والشرطة العسكرية".

وذكر أن أطقم الحملة الأمنية انتشرت في شارع التحرير الأسفل والمغتربين وجولتي سنان والكهرباء وحارة الواقش وعددً من الشوارع الأخرى في المدينة، بهدف ملاحقة وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة أمنيا، ومتسببة بافتعال أعمال فوضى مسلحة في المدينة.

وقال مدير عام شرطة تعز، إن "الحملة الأمنية المشتركة عازمة على إلقاء القبض على كافة المتسببين بإثارة أعمال الفوضى والتخريب، التي تسببت بخلخلة الأمن والاستقرار للمواطنين وترويع الآمنين".

وأشار إلى أن الحملة لن تتوانى بالقيام بمسؤولياتها تجاه العناصر المتمردة أيا كانت، وستقوم بواجبها على أكمل وجه، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأيادي العابثة بأمن المدينة والسكينة العامة للمواطنين.

وشدد العميد الأكحلي على أن تعز لن تكون مُرتعا للأعمال التخريبية، وأن الأجهزة الأمنية ستبذل أقصى جهودها من أجل وضع حد لكل الجرائم ومفتعليها.

وذكر مصدر أمني أن الحملة أفرغت سوق "المجاهد" الشعبي لبيع القات من الباعة كونه (السوق) يتبع أحد الأطراف المتورطة في أحداث الفوضى التي شهدتها المدينة الأحد الماضي، ولتفادي أي أضرار بشرية قد تحدث في حال وقعت اشتباكات مع المطلوبين أمنيًا.

توعد

وبعد ساعات من انتشارها، دعت الحملة الأمنية، مساء الثلاثاء، المواطنين للابتعاد عن أماكن تواجد العناصر المطلوبة أمنيا. وهددت بمواجهة كل من يقدم مساعدة لمن وصفتهم بـ"العابثين" بكل حزم.

جاء ذلك في تعميم نشره مركز الإعلام الأمني بعد ساعات من انتشار للحملة الأمنية المشتركة في عددا من شوارع المدينة.

وقال التعميم، إن "على جميع الإخوة المواطنين الابتعاد عن أماكن تواجد المطلوبين امنياً والعابثين بالأمن والاستقرار، والتعاون مع الحملة الأمنية للخلاص من العابثين بالأمن والاستقرار والمطلوبين امنياً“.

وتابع: ”من يُقدم أي مساعدة لهؤلاء العابثين فسيواجه بكل حزم من الحملة الأمنية وسيتعرض للمسائلة القانونية، ويصبحون في حكم العابثين بالأمن والمطلوبين امنياً“.

وقالت شرطة تعز، إن أي منزل أو مبنى سيتم من خلاله ممانعة أو مقاومة مهام الحملة الأمنية فسيتم التعامل معه بقوة وصرامة وأي إطلاق نار من أي منزل أو مبنى سيواجه بنيران الحملة دون هوادة.

وأوضحت شرطة تعز أن هذا التعميم يأتي من حرص قيادتها على حفظ أرواح المواطنين وتجنيبهم المخاطر التي قد تسببها لهم هذه العناصر المطلوبة ولما في ذلك تحقيق المصلحة العامة.

كما أهابت شرطة تعز بجميع المواطنين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن أماكن تواجد المطلوبين أمنيا.

تكليف

وفي وقت سابق اليوم، شكل محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان حملة عسكرية وأمنية مشتركة للقبض على كافة المطلوبين أمنياً في مركز المحافظة جنوبي غرب اليمن.

وكلف المحافظة الحملة الأمنية العسكرية المشتركة بالقاء القبض على المطلوبين أمنياً من المنتسبين لألوية الجيش والشرطة وغيرهم والمتهمين بارتكاب جرائم بمدينة تعز.

وبموجب القرار يرفع مدير الشرطة أسماء المطلوبين أمنياً إلى المحافظ معززة بأوامر ضبط قهرية من النيابة العامة، وبدوره سيحليها إلى رئيس اللجنة لتولي إجراءات تعميم اسمائهم والصورهم الجهات المعنية على مستوى المحافظة بوصفهم مطلوبين للعدالة.

وكلف المحافظ رئيس الحملة بتوجيه خطابات إلى قيادات الألوية العسكرية بتسليم المطلوبين أمنياً خلال أسبوع من توجيه الخطاب، وفي حال التأجير يلزم القادة برفع الغطاء عنهم وإيقاف رواتبهم وتكليف الحملة الأمنية بتنفيذ أوامر القبض القهري.

وشكلت الحملة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وقائد المحور نائباً، وعضوية "مستشار المحور، ومدير عام الشرطة، وقائد الشرطة العسكرية، ومديرا الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي".

يشار إلى أن هذه الحملة تشكلت بعد يومين من اندلاع مواجهات بين عصابتي غزوان المخلافي وغدر الشرعبي في شارع التحرير الاسفل وسط مدينة تعز، قتل خلالها، خمسة مسلحين وطفل، وإحراق منزل.

والأحد، اندلعت اشتباكات مسلحة وسط المدينة، بين عناصر مسلحة تتبع المدعو غزوان المخلافي وأخرى تتبع المدعو عبدالرحمن غدر الشرعبي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين.