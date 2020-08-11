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مشروبات تنقي الدم من السموم

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يتعرض الإنسان في بعض الأحيان لكثير من الملوثات التى قد تصل للدم، لذلك فالجسم يحتاج دائما لما يساعده على تنقية الدم من السموم التى يتعرض لها.

وهناك مشروبات تساعد في تحقيق ذلك ومنها الريحان، اذ يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، لذلك فهو وسيلة جيدة تمكن الفرد من التخلص من السموم.

ويعد عصير الليمون من المشربات المفيدة أيضا حيث يعمل على تحفيز الجسم على خلق بيئة قلوية تساعد في تنظيف الدم والجهاز الهضمي.

كما يمكن الاستفاد من خل التفاح في تنظيف الدم، وذلك من خلال تناول كوب به 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح وماء دافئ، وملعقة صغيرة من صودا الخبز.

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