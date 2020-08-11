مؤسس حزب الله ينفجر بمعلومات وتفاصيل خطيرة ويؤكد حسن نصر الله المسؤول الأول عن تفجير بيروت ويجب محاكمته .. شاهد

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتهم صبحي الطفيلي أول أمين عام لحزب الله اللبناني وأحد أهم مؤسسيه الأمين الحالي حسن نصر الله بمسؤوليته عن تفجير بيروت الضخم وتدمير عواصم عربية أخرى .

ونشر " الطفيلي " فيديوهات أكد من خلالها أن حزب الله مسؤول مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن التفجير .

وقال الطفيلي: فوق رئيس الجمهورية يوجد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وفوق رئيس المجلس النيابي يوجد أمين عام حزب الله، وفوق حسان دياب يوجد أيضًا أمين عام حزب الله .

وطالب " الطفيلي " بمحاكمة نصر الله قائلاً : إذًا هو الأساس ويجب أن يُحاكم كلبناني ومن ورائه خامنئي .

وتابع : كل الأمور بوضوح وبصراحة من يتحمل المسؤولية، من الحاكم؟! بيجوا يقولوا لي بعلبك كل يوم فيها معارك ورصاص مين المسؤول؟! والله المسؤول هو الأمن المحلي، ليش في بعلبك يستطيع الأمن المحلي التحرك بدون أوامر من سلاح إيران في لبنان .

ورفض " الطفيلي " وصف المقاومة على حزب الله ، وقال : ما حدا يقول بتتعدى على سلاح المقاومة، هذه ليست مقاومة، بعد أحداث 2000 لم تعُد مقاومة، هذا السلاح يخدم العدو الصهيوني، هذا السلاح دمر سوريا والعراق واليمن ولبنان، هذا السلاح فجر بيروت .