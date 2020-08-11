طائرة سعودية خاصة تنقل الوزير ”صالح الجبواني“ الى الرياض

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قال مصدر حكومي، الثلاثاء 11 اغسطس/آب، ان وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني، غادر مطار سيئون متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأكد المصدر إن الوزير صالح الجبواني، غادر على متن طائرة سعودية خاصة، بناء على طلب من الحكومة الشرعية ومن وصفهم بـ"الأشقاء السعوديين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الجبواني استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، احتجاجا على قرار بإيقافه عن العمل.
واتهم الجبواني، في رسالة استقالته آنذاك، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بـ"الوقوف مع المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في مترس واحد".