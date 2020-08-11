مذيع شهير يودع الجزيرة ويعلن نهاية مشواره الإعلامي فيها

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مذيع سابق بقناة الجزيرة رحيله تماما عن القناة بعد سنوات قضاها هناك.

وقال مذيع قناة بي إن سبورت والجزيرة السابق معز بو لحية انتهاء علاقته بالقناتين قائلا: اليوم انتهت رسميا مسيرتي الإعلامية مع قنوات بي ان سبورتس والتي امتدت لعشر سنوات ، عشر من قبلها قضيتها أيضا في قناة الجزيرة الفضائية .

وأضاف: الشكر لله ، ولعائلتي ، ولكل من ساندني ... قسط من الراحة، ومن ثم ألقاكم ان شاء الله قريبا في تجربة إعلامية جديدة .