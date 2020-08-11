المملكة تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بحق سيدة سعودية والأمير فهد يستقبلها في مكتبه

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا وصف بـ”الفريد” يخص تمكين النساء في المملكة.

​واشارت الصحيفة إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، استقبل في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير هنأ الخميس “على هذه الثقة من ولاة الأمر كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة”.

وتمنى لها الأمير دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً “دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أصبحت واجهة مشرفة على كل الأصعدة”.

من جانبها، أعربت الدكتورة خلود “عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد”.