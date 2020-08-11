وفاة فنانة مصرية شهيرة بمرض خبيث

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فارقت الفنانة المصرية الشابة بيلا كشك الحياة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة عامين.
وتم إعلان وفاتها من خلال أحد القائمين على إدارة حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، حيث قام بتغيير الصورة الشخصية لحسابها إلى صورة حملت آية قرآنية.
وتم التعليق على تلك الصورة بطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة حيث كُتب: "نسألكم الدعاء لبيلا".
وتأكيدًا لرحيلها دوّن الكاتب الشاب علاء منصور منشورًا له عبر "فيسبوك" دعا لها فيه بالرحمة وكشف سبب الوفاة بأنه نتيجة الصراع مع السرطان لمدة عامين.
وكتب علاء منصور: "بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي بعد صراع سنتين مع السرطان اللي كانت دايمًا بتشجعنى وواقفة جنبي وجنب الكل في عز احتياجها للناس ربنا يرحمك يا بيلا ادعولها".
وعبر تعليق له على الصورة قال إنه في طريقة لصلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة عائشة في القاهرة.