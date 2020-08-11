ابلاغ مسئول تركي في الرياض بموقف واضح من تصريحات نارية ضد الامارات وتحديد شكل العلاقة المنشودة مع انقرة

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استنكر الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ما وصفها التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك ضد دولة الإمارات.
وقال الحجرف الثلاثاء لدى استقباله سفير تركيا لدى السعودية، أردوغان كوك، إن "أمن دول المجلس لا يتجزأ".
كما أبلغ الحجرف، كوك حرصه على أمن واستقرار الخليج.
وأضاف: "نريد تطوير العلاقات على أساس احترام سيادة الدول".
وكان وزير دفاع تركيا توعد الامارات بالرد على سلوكها في المنطقة وتحديدا ليبيا في المكان والزمان المناسبين.
كما شن هجوما لاذعا على الامارات ووصفها بالدولة التابعة التي تنفذ اجندات غيرها.