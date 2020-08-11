الجيش اليمني يتحدث عن جريمة اعدام بشعة هزت الشعب ويتوعد الحوثيين

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي «الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران بإعدام الأسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري، بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وهمجي بقطع لسانه واذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، واحراق جثته».

‏وقال العميد مجلي لموقع الجيش سبتمبر نت إن هذه الجريمة البشعة هزت وجدان وضمير شعبنا اليمني وأكدت للعالم وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية ومخالفتها لديننا الاسلامي والقوانين والأعراف الدولية والانسانية بحق الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا.

وأكد العميد مجلي أن هذه الجريمة البشعة لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب من قبل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يحققون التقدمات والانتصارات ويكبدون المليشيات الحوثية الخسائر المادية والبشرية في محافظات صنعاء والجوف وصرواح والبيضاء وجميع الجبهات القتالية.

‏ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة شعبنا اليمني إلى عدم السماح للمليشيا الحوثية بالزج بأبنائهم في حروبها، وأن يقفوا صفا واحدا مع الجيش الوطني لاستكمال تحرير الوطن من المليشيا وتجنيب شعبنا مزيدا من الانتهاكات والجرائم الحوثية.

ووجه العميد مجلي نداء إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة العنف والتعذيب والانتهاكات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي المتمردة والعمل الجاد لتأمين سلامة الأسرى والمختطفين في سجونها، وكذلك تأمين شعبنا اليمني من خطر الألغام التي زرعتها.

وكان الملازم عبدالحافظ الطاهري قد أسر جراء المعارك الدائرة في محافظة البيضاء في يونيو الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن مليشيا الحوثي قامت بتعذيب الشهيد وقطع أجزاء من جسده وهو لا يزال على قيد الحياة قبل أن يرتقي شهيداً جراء هذا التعذيب.