أهمية سقطرى من منظور حزب الاصلاح ودعوة يوجهها للجميع بشأنها

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح اليمني، علي الجرادي، اليوم الثلاثاء، إلى جعل محافظة أرخبيل سقطرى، أولوية سياسية لدى السلطة اليمنية ونشيد وطني للمجتمع اليمني.

وقال الجرادي في تغريد على تويتر" محافظة سقطرى اليوم تهتف لليمن الاتحادي، سقطرى كلمة السر التي تدور حولها خيالات الاقتطاع والتغييب".

وأضاف" سقطرى يجب ان تكون اولوية سياسية لدى السلطة اليمنية ونشيد وطني للمجتمع اليمني، مؤكدا "سقطرى ليست في المحيط انها محط ونبض كل يمني".

وشهدت جزيرة سقطرى اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي طالبت بسرعة تطبيق اتفاق الرياض وعودة السلطة المحلية وحل المليشيات المسلحة بالإضافة الى التأكيد بأن سقطرى تقف دوما مع الدولة وتتطلع الى الحصول على حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.