الجيش اليمني يتحدث عن جريمة اعدام بشعة هزت الشعب ويتوعد الحوثيين أهمية سقطرى من منظور حزب الاصلاح ودعوة يوجهها للجميع بشأنها توجيهات من الرئيس هادي لمحافظ عدن الجديد والمحافظ يلتزم بتنفيذها التعاون الخليجي يواجه غريفيث بكارثة كبيرة تنتظر اليمن والمنطقة ويحدد طريق انهاء الحرب محافظة يمنية تتأهب ليوم وطني بامتياز شاهد الصور: سقطرى تفوض الائتلاف الجنوبي وتتحدى الانتقالي وتطالب بعودة محروس اعتقال وإيقاف مسئولين سعوديين برتب عايا بينهم قائد برتبة لواء الائتلاف الوطني الجنوبي ينظم مظاهرات مليونية حاشدة في سقطرى ويصدر بياناً السعودية ...إيقاف متورطين في قضايا فساد بينهم مسؤولون 7 ميزات خفية في جهاز غالاكسي نوت 20لا ترغب في تفويها
دعا رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح اليمني، علي الجرادي، اليوم الثلاثاء، إلى جعل محافظة أرخبيل سقطرى، أولوية سياسية لدى السلطة اليمنية ونشيد وطني للمجتمع اليمني.
وقال الجرادي في تغريد على تويتر" محافظة سقطرى اليوم تهتف لليمن الاتحادي، سقطرى كلمة السر التي تدور حولها خيالات الاقتطاع والتغييب".
وأضاف" سقطرى يجب ان تكون اولوية سياسية لدى السلطة اليمنية ونشيد وطني للمجتمع اليمني، مؤكدا "سقطرى ليست في المحيط انها محط ونبض كل يمني".
وشهدت جزيرة سقطرى اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي طالبت بسرعة تطبيق اتفاق الرياض وعودة السلطة المحلية وحل المليشيات المسلحة بالإضافة الى التأكيد بأن سقطرى تقف دوما مع الدولة وتتطلع الى الحصول على حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.