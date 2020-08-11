الجيش اليمني يتحدث عن جريمة اعدام بشعة هزت الشعب ويتوعد الحوثيين أهمية سقطرى من منظور حزب الاصلاح ودعوة يوجهها للجميع بشأنها توجيهات من الرئيس هادي لمحافظ عدن الجديد والمحافظ يلتزم بتنفيذها التعاون الخليجي يواجه غريفيث بكارثة كبيرة تنتظر اليمن والمنطقة ويحدد طريق انهاء الحرب محافظة يمنية تتأهب ليوم وطني بامتياز شاهد الصور: سقطرى تفوض الائتلاف الجنوبي وتتحدى الانتقالي وتطالب بعودة محروس اعتقال وإيقاف مسئولين سعوديين برتب عايا بينهم قائد برتبة لواء الائتلاف الوطني الجنوبي ينظم مظاهرات مليونية حاشدة في سقطرى ويصدر بياناً السعودية ...إيقاف متورطين في قضايا فساد بينهم مسؤولون 7 ميزات خفية في جهاز غالاكسي نوت 20لا ترغب في تفويها
أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء احمد حامد لملس، بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.
وعقب اداء اليمين وجه الرئيس هادي المحافظ، بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الامن وتطبيع الاوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة ابنا عدن والوطن بشكل عام.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس شدد على اهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.
من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من ابناء المحافظة.
ولفت المحافظ الى ان توجيهات الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.
وعين هادي لملس المحسوب على الانتقالي،قبل ايام تنفيذا لاتفاق الرياض ،الذي تضمن في بعض بنوده تعيين محافظا لعدن ومديرا للامن اضافة الى تشكيل حكومة جديدة.