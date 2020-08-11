توجيهات من الرئيس هادي لمحافظ عدن الجديد والمحافظ يلتزم بتنفيذها

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء احمد حامد لملس، بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.

وعقب اداء اليمين وجه الرئيس هادي المحافظ، بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الامن وتطبيع الاوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة ابنا عدن والوطن بشكل عام.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس شدد على اهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.

من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من ابناء المحافظة.

ولفت المحافظ الى ان توجيهات الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

وعين هادي لملس المحسوب على الانتقالي،قبل ايام تنفيذا لاتفاق الرياض ،الذي تضمن في بعض بنوده تعيين محافظا لعدن ومديرا للامن اضافة الى تشكيل حكومة جديدة.