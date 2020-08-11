التعاون الخليجي يواجه غريفيث بكارثة كبيرة تنتظر اليمن والمنطقة ويحدد طريق انهاء الحرب محافظة يمنية تتأهب ليوم وطني بامتياز شاهد الصور: سقطرى تفوض الائتلاف الجنوبي وتتحدى الانتقالي وتطالب بعودة محروس اعتقال وإيقاف مسئولين سعوديين برتب عايا بينهم قائد برتبة لواء الائتلاف الوطني الجنوبي ينظم مظاهرات حاشدة في سقطرى ويصدر بياناً السعودية ...إيقاف متورطين في قضايا فساد بينهم مسؤولون 7 ميزات خفية في جهاز غالاكسي نوت 20لا ترغب في تفويها 270 قتيلاُ وجريحاً من سكان صنعاء جراء السيول والأمطار الغزيرة إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي ومغادرة القاعة وثائق سريةتثبت ..ان الرئيس عون والحكومة البنانية كانت على علم بكارثة تدمير بيروت
من المقرر ان تشهد محافظة شبوة، الأحد القادم 16 أغسطس ،مظاهرة جماهيرية حاشدة في عتق عاصمة المحافظة.
وتتأهب عتق لاستقبال حشود يتوقع ان تكون كبيرة ،من ابناء شبوة ،تلبية للدعوة التي اطلقها الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية للتظاهر ،دعما للدولة وتأكيدا على رفض مشاريع التمرد والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وكان الائتلاف الجنوبي قد دشن مظاهرات شعبية بدأها في لودر بمحافظة ابين وتلاها اليوم في سقطرى ويوم الاحد القادم في شبوة.
ودعا الائتلاف الوطني الجنوبي في بيان وصل (مأرب برس) جميع ابناء الجنوب، للمشاركة الفاعلة في المظاهرات التي ينظمها في محافظات جنوب وشرق اليمن.
وتشهد شبوة ازدهارا كبيرا في شتى المستويات منذ تمكنت القوات الحكومية باسناد من ابناء المحافظة من دحر مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات ،من المحافظة، قبل نحو عام من الان، وبسط الدولة سيطرتها على كافة المديريات والمرافق والمؤسسات الحكومية.