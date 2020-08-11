محافظة يمنية تتأهب ليوم وطني بامتياز

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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من المقرر ان تشهد محافظة شبوة، الأحد القادم 16 أغسطس ،مظاهرة جماهيرية حاشدة في عتق عاصمة المحافظة.

وتتأهب عتق لاستقبال حشود يتوقع ان تكون كبيرة ،من ابناء شبوة ،تلبية للدعوة التي اطلقها الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية للتظاهر ،دعما للدولة وتأكيدا على رفض مشاريع التمرد والانقلاب على مؤسسات الدولة.

وكان الائتلاف الجنوبي قد دشن مظاهرات شعبية بدأها في لودر بمحافظة ابين وتلاها اليوم في سقطرى ويوم الاحد القادم في شبوة.

ودعا الائتلاف الوطني الجنوبي في بيان وصل (مأرب برس) جميع ابناء الجنوب، للمشاركة الفاعلة في المظاهرات التي ينظمها في محافظات جنوب وشرق اليمن.

وتشهد شبوة ازدهارا كبيرا في شتى المستويات منذ تمكنت القوات الحكومية باسناد من ابناء المحافظة من دحر مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات ،من المحافظة، قبل نحو عام من الان، وبسط الدولة سيطرتها على كافة المديريات والمرافق والمؤسسات الحكومية.