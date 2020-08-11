شاهد الصور: سقطرى تفوض الائتلاف الجنوبي وتتحدى الانتقالي وتطالب بعودة محروس

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اقدمت مليشيا الانتقالي على قطع الطرق الرئيسية الى مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى في محاولة لمنع وصول المتظاهرين اليها للمشاركة في المسيرة المطالبة بعودة الشرعية وانهاء الانقلاب بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية في سقطرى ان مليشيا الانتقالي نفذت انتشارا امنيا مكثفا في مداخل حديبو والشوارع الرئيسية فيها لمنع وصول المتظاهرين الى الساحة المقرر اقامة الفعالية فيها.

ورغم منع الانتقالي وصول الكثير من المواطنين الا ان الفعالية جرت بمشاركة كبيرة من السكان.

ورفع المتظاهرون صور هادي ورمزي محروس وطالبوا بعودة مؤسسات الدولة وانهاء مظاهر التمرد.

وكان الائتلاف الوطني الجنوبي قد دعا لمظاهرة صباح اليوم للمطالبة بعودة الشرعية وانهاء الانقلاب في المحافظة.

وردد المشاركون في الفعالية هتافات تؤكد تفويض أبناء سقطرى للائتلاف الوطني الجنوبي لانتزاع حقوقهم المسلوبة وتمكينهم من الشراكة الكاملة وغير المنقوصة في كل مستويات السلطة.