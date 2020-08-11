اعتقال وإيقاف مسئولين سعوديين برتب عايا بينهم قائد برتبة لواء الائتلاف الوطني الجنوبي ينظم مظاهرات حاشدة في سقطرى ويصدر بياناً السعودية ...إيقاف متورطين في قضايا فساد بينهم مسؤولون 7 ميزات خفية في جهاز غالاكسي نوت 20لا ترغب في تفويها 270 قتيلاُ وجريحاً من سكان صنعاء جراء السيول والأمطار الغزيرة إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي ومغادرة القاعة وثائق سريةتثبت ..ان الرئيس عون والحكومة البنانية كانت على علم بكارثة تدمير بيروت المليشيات الحوثية تتكبد 30قتيلاً في معارك البيضاء والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة 13منظمة تدعو قوات الأمن لحماية المدنيين في تعز اشتداد المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في ابين وهذه اخر المستجدات
نظم الائتلاف الجنوبي اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع مدينة حديبو رغم العراقيل والحواجز التى وضعها مليشيات المجلس الإنتقالي وفي مايلي نص البيان
الصادر عن المهرجان الجماهيري للائتلاف الوطني الجنوبي المنعقد في محافظة أرخبيل سقطرى:
1– الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه بكافة بنوده وحسب الجدول الزمني وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية، وعودة وقيادة السلطة المحلية إلي محافظة ارخبيل سقطرى على وجه السرعة.
2– إعطاء محافظة أرخبيل سقطرى اهتمام خاص في الجانب الخدمي والتنموي وبما يتناسب مع مقدراتها ومقوماتها السياحية وضمان تطويرها والحفاظ عليها وتسيير رحلات الطيران وتخفيف اسعار تذاكرها بما يتناسب مع ظروف المواطنين و بصورة يومية وبالشكل الذي يربطها بالوطن وينشط حركة السياحة الداخلية وكذا الخارجية في إطار ما تمثله من رمزية سياحية واقتصادية لليمن.
3– تسليم المعسكرات بكافة عتادها الي الدولة وإخراج العناصر المسلحة التي تم استقدامها من خارج المحافظة.
4– التأكيد على رفض تمثيل الجنوب بمكون أو فصيل واحد، كون ذلك يمثل أسوأ صور الاقصاء والإلغاء الذي عانى منه شعبنا في الجنوب ردحاً من الزمن، وهو الأمر الذي لا ينبغي أن يتكرر، لأنه تنكر بشع للشعب وقواه الوطنية وتضحياتها في مختلف مراحل النضال الوطني، وآخرها تحرير المحافظات الجنوبية من مليشيا الانقلاب الحوثية.
5– التأكيد على إشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها قوى سقطرى في الحكومة المقبلة والعملية السياسية برمتها.
6– يجدد الحشد الجماهيري التأكيد على وقوفه خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي، ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها تلبية المطالب الحقة لأبناء سقطرى وكل المحافظات الجنوبية، وفق قاعدة الشراكة في السلطة والثروة.
7– تعبر جماهير سقطرى عن رفضها لمحاولات الاستئثار من قبل أي مكون أو فصيل سياسي أو اجتماعي، ويعتبر أي محاولة من هذا القبيل هو سعي لتمزيق اللحمة الوطنية ونسف السلم الاجتماعي.
8– يؤكد المتظاهرون على أهمية الحوار وتعزيز قيم التعايش والشراكة بين القوى الوطنية، ونبذ الاحتكام للعنف ولغة السلاح، كما يرفض كل الممارسات التي تمت في سقطرى خارج إطار سلطات الدولة وجيشها الوطني، ويشددون على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه ماقبل انقلاب المليشيا في يونيو الماضي وعودة مؤسسات الدولة وأجهزتها لمزاولة عملها وبما يضمن احلال السلام والسكينة العامة
9– يدعو المتظاهرون الحكومة إلى القيام بواجباتها وتفعيل أجهزتها لتوفير الأمن والخدمات بشكل منتظم، وإيلاء أسر الشهداء والجرحى الاهتمام اللازم، والعمل على وقف الانتهاكات التي طالت وتطال الكثيرين بسبب مواقفهم، كما يشددون على اطلاق كافة المختطفين ومحاسبة من يمارسون الانتهاكات.