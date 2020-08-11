270 قتيلاُ وجريحاً من سكان صنعاء جراء السيول والأمطار الغزيرة إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي ومغادرة القاعة وثائق سريةتثبت ..ان الرئيس عون والحكومة البنانية كانت على علم بكارثة تدمير بيروت المليشيات الحوثية تتكبد 30قتيلاً في معارك البيضاء والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة 13منظمة تدعو قوات الأمن لحماية المدنيين في تعز اشتداد المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في ابين وهذه اخر المستجدات هذه أسباب قوة إثيوبيا أمام مصر في أزمة سد النهضة هذه القطاعات العشرة الأكثر جنيا للأموال خلال 2020 إسرائيل نفذت تفجير مرفأ بيروت بسلاح جديد معلومات جديدة تكشفها مصادر فرنسية الفنان محمد عساف يدخل القفص الذهبي.. فمن هي العروس شاهد بالفيديو؟
اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية) ترامب (يمين) اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية)
وقاطع ضابط من جهاز الخدمة السرية مؤتمرا صحفيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب واصطحبه إلى خارج قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ثم عاد الرئيس بعد دقائق ليعلن للصحفيين أن الوضع تحت السيطرة.
وأوضح ترامب أن قوات الأمن أطلقت النار على شخص خارج البيت الأبيض كان يبدو أنه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.
وأشار إلى أن الأمر وقع قرب السياج المحيط بفناء البيت الأبيض، وأشاد برد فعل جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرئيس.
وقال ترامب للصحفيين إنه خرج من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المكتب البيضاوي، حيث مكث قليلا حتى استتب الأمر.