آخر الاخبار

270 قتيلاُ وجريحاً من سكان صنعاء جراء السيول والأمطار الغزيرة إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي ومغادرة القاعة وثائق سريةتثبت ..ان الرئيس عون والحكومة البنانية كانت على علم بكارثة تدمير بيروت المليشيات الحوثية تتكبد 30قتيلاً في معارك البيضاء والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة 13منظمة تدعو قوات الأمن لحماية المدنيين في تعز اشتداد المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في ابين وهذه اخر المستجدات هذه أسباب قوة إثيوبيا أمام مصر في أزمة سد النهضة هذه القطاعات العشرة الأكثر جنيا للأموال خلال 2020 إسرائيل نفذت تفجير مرفأ بيروت بسلاح جديد معلومات جديدة تكشفها مصادر فرنسية الفنان محمد عساف يدخل القفص الذهبي.. فمن هي العروس شاهد بالفيديو؟

إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي ومغادرة القاعة

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 208

   

اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية) ترامب (يمين) اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية)

وقاطع ضابط من جهاز الخدمة السرية مؤتمرا صحفيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب واصطحبه إلى خارج قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ثم عاد الرئيس بعد دقائق ليعلن للصحفيين أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح ترامب أن قوات الأمن أطلقت النار على شخص خارج البيت الأبيض كان يبدو أنه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الأمر وقع قرب السياج المحيط بفناء البيت الأبيض، وأشاد برد فعل جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين إنه خرج من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المكتب البيضاوي، حيث مكث قليلا حتى استتب الأمر.

إقراء أيضاً
وثائق سريةتثبت ..ان الرئيس عون والحكومة البنانية كانت على علم بكارثة تدمير بيرو
هذه أسباب قوة إثيوبيا أمام مصر في أزمة سد النهضة
إسرائيل نفذت تفجير مرفأ بيروت بسلاح جديد معلومات جديدة تكشفها مصادر فرنسية
بعد طردها من أبو ظبي.. طالبة قطرية تتخرج في جامعة السوربون بباريس
رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة حكومته ويكشف عن ”منظومة فساد أكبر من الدولة“
بعد تحرك خليجي لاقناع الصين وروسيا لصفها ايران ترد على دول الخليج وتسخر من العقيم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس