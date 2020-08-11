المليشيات الحوثية تتكبد 30قتيلاً في معارك البيضاء والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة

الثلاثاء 11 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت مصادر عسكرية ، أن الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 30 قتيلاً من عناصرها عقب معارك مع الجيش الوطني وضربات جوية لتحالف دعم الشرعية شمال محافظة البيضاء.

جاءت هذه التطورات عقب تجدد المواجهات في هذه الجبهة التي تحاول الجماعة الانقلابية عبرها الضغط باتجاه محافظة مأرب شمالاً، وبالتزامن مع استمرار خروقها للهدنة الأممية على امتداد خطوط التماس.

في هذا السياق أفادت المصادر الرسمية للجيش الوطني بأن المواجهات تجددت عقب هجوم لميليشيات الحوثي جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية، مؤكدة أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 10 عناصر، وتم أسر 13 آخرين في اليوم الأول.

وفي منطقة قيفة بمديرية القريشية، في محافظة البيضاء نفسها، ذكرت المصادر أن معارك اندلعت بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأمس (الاثنين)، أفادت المصادر باستمرار المواجهات في جبهة قانية وفي مديرية القريشية، وهو ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً على الأقل في ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية ومعارك خاضتها قوات الجيش والمقاومة ضد عناصر الميليشيات.