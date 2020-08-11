13منظمة تدعو قوات الأمن لحماية المدنيين في تعز

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طالبت 13 منظمة حقوقية أهلية في اليمن، الأجهزة الأمنية بالعمل على حماية المدنيين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمات التي من بينها: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، و"سياج لحماية الطفولة"، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، و"تمكين".
وقال البيان إن "اشتباكات مسلحة اندلعت ظهر الأحد بين عناصر مسلحة شمالي تعز".
وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وطالب البيان "الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بواجباتها القانونية في حماية المدنيين وسرعة إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".