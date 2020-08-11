اشتداد المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في ابين وهذه اخر المستجدات

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تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين الجيش الوطني وقوات تابعة المليشيات المجلس الانتقالي، في محافظة أبين، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن توافق الحكومة وومليشيات المجلس على آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ابين "، إن مواجهات اندلعت بين وحدات من الجيش الوطني وأخرى لمليشيات المجلس الانتقالي في جبهة الطرية ووادي سلا شرقي مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين.
وأضاف أن المواجهات الدائرة بين الجيش الوطني وقوات مليشيات المجلس الانتقالي بأسلحة متوسطة يتخللها قصف بأسلحة ثقيلة، وذلك بعد ساعات من سقوط جرحى من الطرفين إثر استهداف مدفعي متبادل.
وتهدد المواجهات بتعثر الآلية السعودية المعلنة في 29 يوليو/تموز الماضي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ومليشيات المجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.