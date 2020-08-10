الفنان محمد عساف يدخل القفص الذهبي.. فمن هي العروس شاهد بالفيديو؟

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احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف بزفافه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث تم تداول فيديوهات من حفل الزواج.
وأقيم الحفل في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، أما عن جنسية الفتاة فهي من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية، وتدعى ريم عودة.
وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.
وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.
وقال نشطاء إن عساف أقام حفل زفافه في الإمارات مستغلا تواجد أسرته معه، ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.