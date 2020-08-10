ارتفاع إصابات ”كورونا“ في اليمن الى 1,826 حالة

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، الإثنين 10 اغسطس/آب، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا و 3 حالات وفاة وحالتي تعافي.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" إنها سجلت خلال الساعات الأخيرة 22 حالات إصابة بفيروس كورونا، منها 20 في حضرموت، وحالتين في محافظة مأرب.
وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جميعها في حضرموت فيما تماثلت حالتين للشفاء في حضرموت وشبوة.
وتتصدر محافظة حضرموت قائمة المصابين والوفيات بفايروس كورونا في اليمن وسط ضعف الإمكانات الطبية بالمدينة.
وحسب اللجنة في المحافظات الخاضعة للشرعة فإن إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس منذ شهر أبريل ارتفع إلى (1826) منها (518) وفاة و(915) تعافي، ولا تشمل هذه الإحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.