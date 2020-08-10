قوات ”طارق صالح“ تعلن ضبط خلية تجسس في المخا

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 165

أعلنت قوات ما يسمى بـ”المقاومة الوطنية“، المدعومة إماراتيا، الإثنين 10 اغسطس/آب، ضبط "خلية تجسس" تتبع جماعة الحوثي، بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد).

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم قوات "المقاومة الوطنية"، صادق دويد، نشرها عبر حسابه على "تويتر"، رصدها ”مأرب برس“.

وأوضح ”دويد“ أن "المقاومة الوطنية، حققت إنجازا أمنيا نوعيا، بتفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيا الحوثية الإيرانية، في مدينة المخا (غربي تعز)".

وقال إن "الخلية كانت تعمل لرصد تحركات ألوية حراس الجمهورية (تتبع قوات المقاومة الوطنية) والقوات المشتركة (مؤلفة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية)، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في مديريات الساحل الغربي".

وذكر أنه "تم القبض على مسئول الخلية، واثنين من عناصرها"، دون أن يكشف عن أسمائهم.

و"المقاومة الوطنية" قوات يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تتلقى دعما من الإمارات، وتتواجد في مديريات بالساحل الغربي للبلاد.