انتصارات لـ”الشرعية“ في ”قيفة“.. اعتقال قيادي حوثي ومصرع العشرات وتحرير مناطق واحراق أطقم ودبابات

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 574

دارت، الاثنين 10 اغسطس/آب، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة ثانية في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء ( وسط اليمن).

مصادر عسكرية قالت ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واسناد طيران التحالف، شنت هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي في مناطق ”بلاد آل الجوف“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأوضحت المصادر ان معارك عنيفة دارت بين الطرفين، تمكنت قوات الجيش الوطني على اثرها من تحرير جبل ”صفوان“، كما اسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بينهم قيادات.

ولفتت المصادر الى انه تم أسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى ”ابوثائر العوسجي“، كما تم احراق طقمين في منطقة ”جوف النقباء“.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة ”السخار“ بالمديرية.