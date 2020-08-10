إضرام النيران وإغلاق للطرقات.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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تظاهر العشرات من أبناء مدينة عدن (جنوب اليمن) اليوم الاثنين 10 اغسطس/آب، احتجاجًا على تردي الخدمات، وانقطاع المياه والتيار الكهربائي.

وقال شهود عيان لـ”مأرب برس“، إن محتجين اغلقوا الطرقات العامة في أحياء كريتر والمعلا والتواهي وأضرموا النيران في الإطارات احتجاجا على انقطاع المياه.

ورفع المحتجون لافتات تدعو لمعالجة تردي الخدمات خاصة الكهرباء والمياه، والعمل على وقف التدهور الكبير الذي طرأ عليهما.

كما رفعوا شعارات غاضبة ضد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا الذي يسيطر على مدينة عدن منذ أغسطس 2019.

وفي الأسابيع الماضية، شهدت عدن احتجاجات شعبية تنديدًا بتردي الخدمات في المدينة، وسط اتهامات شعبية للمجلس الإنتقالي بالفشل في إدارة ملف الخدمات في المدينة، والوقوف خلف عمليات فساد.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في 26 أبريل/نيسان الماضي، ما سماه "إدارة ذاتية" في محافظات الجنوب اليمني، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي.