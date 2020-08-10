انجاز سعودي جديد في مجال الطب وتجربة تجربة لقاح ضد كورونا قريباً

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السعودية تنفيذ تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا في إطار اتفاقية تعاون بين المملكة والصين، تشمل تنفيذ تجارب في هذا المجال.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، السبت، بأنه جارٍ حالياً وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة "كان سينوا" الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، ونفذت تجارب للمرحلتين الأولى والثانية في الصين.

وشملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح "a recombinant Adenovirus type-5 Vectored COVID-19 Vaccine" على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 إلى 27 مارس 2020، تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية).

وشملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين، وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 إلى 16 أبريل 2020، وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة).

وأظهرت المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة، خصوصاً مع جرعات اللقاح المنخفضة، وقد تم نشر نتائج الدراستين في مجلة "ذا لانست" العلمية البريطانية.

وأوضحت "الصحة" أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة، وعلى أعداد كبيرة، بعد أن تم التأكد من فاعلية اللقاح وأمانه.

وتستهدف الدراسة التي ستنفَّذ في السعودية على 5 آلاف متطوع كحد أدنى، الأصحاء ممن هم فوق سن 18 عاماً، وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين.

سيُجري إعطاء المجموعة الأولى جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم، وسيتم إعطاؤهم اللقاح منزوع المواد الفعالة Placebo.

وقالت الوزارة إن الفرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة؛ لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية.

وبينت أن العمل يجري حالياً لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة، وهي الرياض والدمام ومكة المكرمة، مؤكدةً أنه سيتم إعلان إطلاق الدراسة في القريب العاجل.