تحذير عاجل: أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق.. تعرف عليها

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توقع مركز الأرصاد الجوية في صنعاء، الاثنين 10 اغسطس/آب، هطول مزيدٍ من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .
وقال مركز الأرصاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، في نشرته الجوية، إن الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً.
وأشار المركز إلى احتمال امتداد الامطار على أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ويرافقها رياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية لضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.
كما دعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية جراء الاتربة والضباب خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية.
وحذر المركز ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظات عدة باليمن، سيول وأمطار غزيرة أودت بحياة عشرات الأشخاص، فضلًا عن تضرر آلاف الأسر وانهيار آلاف المنازل، وفق تقديرات رسمية.