غضب يجتاح السعودية غيرة على عرض سعودية تحرش بها مراهق - شاهد

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أثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غضبا عارما في السعودية، حيث يظهر المقطع قيام شاب بالتحرش بامرأة في منطقة تبوك وهروبه بعد فعلته.
وتظهر في الفيديو سيدتان تتجولان صحبة طفل صغير في أحد شوارع تبوك، كبرى مدن شمال السعودية، بينما ترصد بهم شاب ثم قام فجأة بلمس مؤخرة السيدة التي تدفع عربة الطفل، وفر هاربا وسط صراخها.
ودشن نشطاء وسم #متحرش_تبوك_بفتاه_مع_طفلها، عبروا من خلاله عن غضبهم من الواقعة، مطالبين السلطات الأمنية السعودية بالتدخل العاجل، معربين عن رفضهم لمثل هذه الممارسات غير المسموح بها.
واعتبر العديد من المغردين أن الحديث عن لباس المرأة بات أمرا غير مهم، لأن التحرش لم يعد متعلقا بلباسها المكشوف، بل هو عقلية وطريقة تفكير مريضة لدى بعض الأشخاص، ليس مهما لديهم ما ترتديه المرأة عند إقدامهم على التحرش.