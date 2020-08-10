حكومة الانقلاب في صنعاء تطالب بتدخل روسي في اليمن على غرار سوريا وسحب ملف اليمن من بريطانيا

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شدد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب التابعة لجماعة الحوثي (غير معترف بها)، هشام شرف، على أهمية الوجود الروسي في حل "الأزمة اليمنية" كونها أحد الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ودولة عظمى وقوية.
ووصف ”شرف“ في تصريح لوكالة ”سبوتنيك“ موقف روسيا من "الأزمة السورية" بـ”المشرف“، ومعتبرا إياه مؤشر ثقة بأن "روسيا متى ما كان لها دور في عملية إحلال السلام في اليمن، بالتأكيد سيتحقق".
وقال إن إعطاء الملف اليمني لروسيا بدلاً من بريطانيا "سيكون مهم جداً في إحداث توازن سياسي أو توازن في المواقف"، حسب قوله.
وتمنى الوزير الحوثي أن "تتضافر جهود العالم ومعها روسيا لإنهاء العدوان ووقف القصف والحرب وإنهاء الحصار".