الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تنعي وفاة أحد رموز العالم الإسلامي

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نعى إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الدولي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في مدينة جدة.

وقال نجم، اليوم الاثنين، إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة، تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.

ويعد العبادي أحد أكثر الشخصيات التي شغلت منصب وزير الأوقاف في الأردن، حيث تسلم هذه الحقيبة نحو 6 مرات بدءا من العام 1993.

ولد الراحل في عمان العام 1943، وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بدمشق العام 1963.

كما شغل منصب رئيس جامعة آل البيت، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية.

صدرت إرادة ملكية العام 2006، بتعيين العبادي، مستشارا للدولة الأردنية للشؤون الإسلامية والدينية.

وفي العام 2015، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، تعيين العبادي، أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع للمنظمة في جدة، خلفا للدكتور أحمد خالد بابكر، المنتهية ولايته.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العبادي، داعيا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.