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وفاة إعلامية مصرية شهيرة ..شعرت ببعض التعب والارهاق فغابت

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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توفيت منذ ساعات، الإعلامية رانيا أبو زيد، المذيعة في إذاعة الأغاني داخل ماسبيرو.

وبحسب موقع "مصراوي"، شعرت رانيا ببعض التعب والإرهاق، واعتذرت عن عدم الحضور للعمل في المحطة، قبل أن تتعرض لأزمة قلبية.

رانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد، والتي رحلت عن عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها الإعلامية رانيا أبو زيد "صوت مصر" و"أيامنا الحلوة".

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