الامارات تشرع في بناء 3 معسكرات لها في ”سقطرى“.. حاولت شراء المواقع قبل سنوات وقدمت اغراءات كبيرة للسكان لكنها فشلت

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة، الاثنين 10 اغسطس/آب، ان دولة الإمارات شرعت في بناء 3 معسكرات لمليشيا الإنتقالي التابعة لها في محافظة أرخبيل سقطرى بعد حوالي شهرين على طرد السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية من الجزيرة.

ونقل موقع (عربي 21) عن مصادر في سقطرى قولها، أن الإماراتيين اختاروا ثلاثة مواقع في الأرخبيل، لإنشاء معسكرات باسم الجيش الذي لم يعد له وجود فيها، مشيراً إلى أن تلك المواقع هي "رأس قطينان"، ويقع جنوب غرب سقطرى، باتجاه جزيرتي سمحة وعبد الكوري والقرن الأفريقي.

وأشارت إلى أن الموقع الثاني يتمثل في "جمجمه مومي"، والواقع في أقصى شمال شرق سقطرى، لافتاً إلى أن هذا الموقع مع السابق "رأس قطينان"، موقعا استطلاع، نظرا لموقعهما في منطقة مرتفعة ومطلة على البحر.

فيما الثالث يحمل اسم "بلعبوده" ويقع بالقرب من مطار سقطرى حوالي 4 كيلو من جهة الغرب، وفقا للمصادر التي أوضحت أنه "سبق للمندوب الإماراتي في سقطرى خلفان المزروعي، أن حاول شراء تلك المواقع من سكان المنطقة قبل سنوات".

وأشارت المصادر إلى أن المندوب الإماراتي "المزروعي" قدم إغراءات كبيرة لبعض سكان تلك المناطق، تارة بمنحهم الجنسية الإماراتية، وأخرى بتمليكهم شقق سكنية في بلاده"، مبيناً أن هذه الإغراءات قوبلت برفض من قبل أبناء المنطقة، ورفضوا التنازل عن أرضهم.

وذكر أن المزروعي، حاول إغراء قبيلة "دعنهوا" التي تسكن المنطقة التي يقع فيها "رأس قطينان" الاستراتيجي، جنوب غرب جزيرة سقطرى، ببناء غرفتين لكل شخص في القبيلة، مؤكدا أنه قام أيضا، بمحاولة شراء زعيم القبيلة من خلال منحه "سيارتين" رباعية الدفع، لكنه تم رفض طلبه.

وأردف قائلا: وعقب سيطرة مليشيات الانتقالي على مدينة حديبو، عاصمة سقطرى، في حزيران الماضي، وجهها "المزروعي"، بالاستيلاء على موقع "رأس قطينان"، بالقوة وتحت مبرر إنشاء موقع عسكري.