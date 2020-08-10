السلطات المصرية تعيد العمل بقرار سابق يخص اليمينين القادمين الى أراضيها

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تراجعت السلطات المصرية عن قرار سابق بإعفاء اليمنيين القادمين إلى أراضيها من بطاقة التامين الصحي، والتي فرضت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، تعميما لزبائنها بشأن رحلاتها من محافظتي عدن وحضرموت إلى القاهرة، أكدت فيه على ضرورة إجراء فحص تحليل" بي سي آر".

وقالت التعميم إن "وبحسب قرار الحكومة المصرية على جميع القادمين إلى القاهرة إجراء تحليل بي سي آر للكشف عن كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية بدء من 15 من أغسطس الجاري".

وأشارت إلى أن القرار الاخير يستثني حاملي الجنسية المصرية.

والخميس الماضي، قالت الخطوط الجوية اليمنية إنه تقرر الموافقة على دخول المسافرين إلى مصر بدون بطاقة التأمين الصحي والتي فرضت بداية التشغيل بعد جائحة كورونا".