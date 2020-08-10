الإئتلاف الوطني الجنوبي يدعو لاحتشاد مليوني في سقطرى وشبوة ويحدد الزمان والمكان والأهداف

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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دعا الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم الاثنين جميع أبناء المحافظات الجنوبية، للمشاركة الواسعة في الفعاليات المليونية التي دشنت من مديرية لودر محافظة أبين وستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة المحافظات.

ووجهت هيئة رئاسة الائتلاف دعوة للجماهير للاحتشاد الكبير، في المسيرات الحاشدة، دعما للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومطالبة الدولة بفرض هيبتها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في المحافظات المحررة وكذا اشراك وتمثيل كافة الأطراف الفاعلة في العملية السياسية.

وأهابت قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي في بيان وصل (مأرب برس )بجماهير الشعب في محافظة أرخبيل سقطرى للاحتشاد الكبير غدا الثلاثاء 11 أغسطس، في مركز المحافظة والمشاركة في المسيرة المليونية، تأكيدا على الشراكة الوطنية ورفض محاولات الاقصاء والتهميش والوصاية.

كما حثت أبناء محافظة شبوة على المشاركة الفاعلة في المليونية الحاشدة المقرر إقامتها الأحد القادم 16 أغسطس في مدينة عتق، للتعبير عن وقوف أبناء المحافظة خلف القيادة السياسية في استعادة الدولة، ودعمهم للدولة الاتحادية التي كفلت مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة.

وأشادت رئاسة الائتلاف بالمليونية التي أقيمت في مديرية لودر بمحافظة أبين نهاية الشهر الماضي، تأييدا للشرعية ورفضا للعنف والفوضى، معبرة عن جزيل الشكر وعظیم الامتنان الجماهير أبين الإباء التي لبت نداء الائتلاف وتداعت من كل حدب وصوب في مشهد جماهيري مليوني مهيب وغير مسبوق، عكس الصورة الحضارية المشرقة لأبناء الجنوب، والحريصة على مصلحة الوطن، بعيدا عن الحسابات الخاصة والمشاريع الضيقة.

ونوهت قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي بالوعي والمسئولية الوطنية التي يتحلى بها أبناء محافظتي سقطرى وشبوة، وحیت مواقفهم التاريخية، وحرصهم على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتأييدهم للدولة ومؤسساتها في فرض النظام والقانون، لافتة الى ان فعاليتي الثلاثاء والأحد ستثبتان التفاف ابناء سقطری وشبوة حول الشرعية.

وعبرت عن اعتزازها بوعي أبناء المحافظات الجنوبية، ومواقفهم الثابتة الداعمة للشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ورفضهم لمشاريع العنف والفوضى وسياسات الاقصاء والتهميش.

وأكدت رئاسة الائتلاف على حاجة أبناء الجنوب للتعبير عن التنوع ومشاركة مختلف القوى السياسية والتيارات الوطنية التي تؤمن بالديمقراطية والشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة، والوفاء لنضالات الشعب وتضحياته من أجل الحرية والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.

وجددت التأكيد على تأييد الائتلاف الوطني الجنوبي لمعركة تحرير اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية، والوقوف خلف القيادة | السياسية وبسط سيطرة الدولة على كافة التراب اليمني، وبناء اليمن الاتحادي الذي توافقت عليها كل القوى الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني، على قاعدة الشراكة الوطنية والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

وأكدت قيادة الائتلاف مساندتها لتنفيذ اتفاق الرياض والية تسريعة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، وبما يفضي إلى توحيد الجهود وإشراك كافة المكونات والشروع الجاد في انجاز معركة استعادة الدولة، معبرا عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة وحرصهم على توحيد القوى الوطنية، ودعمهم لليمن والشرعية والجيش الوطني.