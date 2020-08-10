الإئتلاف الوطني الجنوبي يدعو لاحتشاد مليوني في سقطرى وشبوة ويحدد الزمان والمكان والأهداف المركزي اليمني يعلن سحب مبلغ 61.5 مليون دولار من الوديعة السعودية ويحدد الغرض تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في البيضاء السيسي ينشر القوات المسلحة وقوات الأمن في كافة ربوع مصر الجامعة العربية تدخل على خط ازمة صافر وتوجه طلبا عاجلا لمجلس الأمن الحوثي يفشل خطة اممية في اللحظات الأخيرة والشرعية تحذر مما هو أشد من انفجار بيروت غريفيث الى الرياض لإقناع الرئيس هادي شركة اتصالات تستعد لمغادرة اليمن ومسئول يكشف الموعد ويوضح بشأن اعلان انسحابها وفاة واصابة أكثر من 250 يمنيا بسبب الفيضانات وتحذيرات من تفشي 3 اوبئة خطيرة اخماد تمرد مسلح في تعز وبيان رسمي يكشف تفاصيل ماحدث ويحدد هوية قائد التمرد
أعلن البنك المركزي اليمني ومقره عدن ، وصول الموافقة على سحب 61.5 مليون دولار من الوديعة السعودية، لاعتمادات استيراد السلع الأساسية.
وقال البنك، في بيان مفتضب على صفحته في فيسبوك "إن المبلغ لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن".
ودعا البنك المركزي جميع البنوك التي وصلت الموافقة على طلبات عملائها التواصل مع قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتوريد مبالغ الاعتمادات لغرض مصارفتها.