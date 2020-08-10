المركزي اليمني يعلن سحب مبلغ 61.5 مليون دولار من الوديعة السعودية ويحدد الغرض

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلن البنك المركزي اليمني ومقره عدن ، وصول الموافقة على سحب 61.5 مليون دولار من الوديعة السعودية، لاعتمادات استيراد السلع الأساسية.

وقال البنك، في بيان مفتضب على صفحته في فيسبوك "إن المبلغ لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن".

ودعا البنك المركزي جميع البنوك التي وصلت الموافقة على طلبات عملائها التواصل مع قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتوريد مبالغ الاعتمادات لغرض مصارفتها.