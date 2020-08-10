تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في البيضاء

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اندلعت معارك عنيفة، اليوم الاثنين، بين الجيش الوطني وميلشيات الحوثي في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني تمكن خلال تلك المعارك من استعادة مواقع عدة من قبضة المليشيات الحوثية أهمها جبل صفوان.

وأضاف المصدر العسكري بأن ميليشيات الحوثي شنت عملية واسعة على مواقع للجيش الوطني في منطقة قيفة بمديرية القريشية شمال غربي البيضاء، دارت على إثرها معارك عنيفة استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.

واكد المصدر أن الجيش الوطني تمكن خلال المعارك التي تركزت في ذي كالب وجبل نوفان ويكلا وغيرها، من كسر الهجوم، واستعادة جبل صفوان ومواقع أخرى تابعة للحوثيينوتمكن الجيش الوطني ورجال القبائل من تدمير تعزيزات للمليشيات مكونة من دبابتين وآليتين.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المعارك التي لا تزال مستمرة، عن مقتل وإصابة العديد في صفوف الطرفين، بينهم القيادي الميداني في الجيش الوطني معاذ جبر، أبو صريمة، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى قيادي آخر.