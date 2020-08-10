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شركة اتصالات تستعد لمغادرة اليمن ومسئول يكشف الموعد ويوضح بشأن اعلان انسحابها

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كشف مسئول محلي عن موعد انسحاب مجموعة شركة MTN للاتصالات من اليمن، وذلك بعد إعلان الشركة الأم إنهاء عملياتها في اليمن وبيع حصتها ومغادرة البلاد.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مسؤول محلي في فرع شركة MTN للاتصالات في اليمن الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن “الخروج لن يكون في المدى القريب وإنما على المدى المتوسط خلال الخمس السنوات القادمة، والانسحاب لا يعني إنهاء الشركة بل انتقالها إلى مستثمر جديد محلي أو خارجي”.

وأكد المصدر المسؤول أن خروج المجموعة من اليمن لن يبدأ قبل عام 2024، وخلال الأعوام المقبلة سيتم تقييم الموقف مجدداً.

ويوم الجمعة أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN روب شوتر في مؤتمر صحافي الخروج من الشرق الأوسط والبدء في خطوات للانسحاب من ثلاث دول هي اليمن وسورية وأفغانستان وأنها تتطلع إلى الخروج من هذه الأسواق في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة.

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