وفاة واصابة أكثر من 250 يمنيا بسبب الفيضانات وتحذيرات من تفشي 3 اوبئة خطيرة

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في وفاة أكثر من 130 شخصاً وإلحاق أضرار بأكثر من 260 منزلاً.

وقالت جهات صحية خاضعة للحوثيين إن 124 آخرين على الأقل أصيبوا جراء الفيضانات في أجزاء من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدينتها القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأجبرت الفيضانات والأمطار الغزيرة أكثر من 160 ألف شخص في محافظتي حجة والحديدة على مغادرة منازلهم، بحسب مسؤولين أمنيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس".

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي إن ما لا يقل عن 33 ألف نازح في مخيمات جنوب اليمن فقدوا خيامهم وممتلكاتهم في الفيضانات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي أن الفيضانات المدمرة التي شهدها اليمن أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مع ظهور 127900 حالة مشتبه بها في ثماني محافظات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وحذر الصليب الأحمر أيضاً من أن الفيضانات سارعت من وتيرة انتشار حمى الضنك والملاريا حيث يتكاثر البعوض الحامل للأمراض في البرك المائية.