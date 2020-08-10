اخماد تمرد مسلح في تعز وبيان رسمي يكشف تفاصيل ماحدث ويحدد هوية قائد التمرد

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت حملة أمنية مشتركة نجاحها في فتح خط الضباب أمام المسافرين وإخماد تمرد بمديرية جبل حيشي بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت الحملة المشتركة بين قيادة المحور وإدارة أمن تعز في بيان مشترك، إنها نجحت في فتح الطريق وإزالة النقاط والقطاعات التي نصبها المتمردون الذين رفضوا الانصياع لمؤسسات الدولة والاحتكام للقانون وممارسة مثل هذه الأعمال التي يعود ضررها على المواطن وإقلاق السكينة العامة".

وتابع البيان "على إثر واقعة إطلاق النار التي حدثت في منطقة مفرق جبل حبشي الجمعة الماضية تم اتخاذ حزمة من الاجراءات بهدف تسليم من قاموا بإطلاق النار أمام الجهات المختصة تفاديا لأي أشكال"

ولفتت " أن المدعو توفيق الوقار عمل على التصعيد الغير مبرر ورفض المثول أمام مرؤوسيه والتجاوب مع مؤسسات الدولة وتحول من مسؤول يمثل جهة أمنية إلى متمرد مستغلا منصبه، وقام ومعه أفراد بالتمرد وتشكيل عصابة مسلحة وإحداث الفوضى".

وذكر البيان "أن ما حدث هو امتدادا لقضايا وسوابق ارتكبت في حق الكثير من المواطنين كان آخرها واقعة إطلاق النار التي استهدفت قائد الشرطة العسكرية وأصابت ثلاثة من مرافقيه، ضمن سلسلة من جرائم الاعتداء وقطع الطرقات".

وأكد أن جهود الحملة الامنية تكللت بالنجاح في مهامها في تأمين المنطقة خصوصا المناطق التي كانت تشكل خطرا على المواطن وبتعاون جدي ومسؤول من قبل الكثير من المواطنين".

وشكرت الحملة الامنية كافة ابناء مديرية جبل حبشي على تعاونهم البطولي، ودعتهم لرفع وتيرة اليقظة والحذر والتعاون مع أجهزة الشرطة بما يخدم أمن المواطنين ويحقق السكينة العامة.