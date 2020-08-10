قرقاش... يرد بطريقة غير مسبوقة على مسؤول خليجي سابق هاجم السعودية دولة خليجية تستعد لترحيل لترحيل 360 ألف عامل تقنية جديدة من تويتر تساعدك في تتبع مصدر التغريدات اللجنة الأمنية بلحج تقر تشيكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بطور الباحة دولة خليجية .... خطة ترحيل أكثر من نصف مليون وافد هبة دولية لمساعدة لبنان ..وتعهدات بمئات ملايين الدولارات استقالات وزارية ونيابية ودعوات إلى انتفاضة مستمرة في لبنان وحزب الله يقطع الطريق الحكومة اليمنية تدعوا مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد قرار حظر التسليح على إيران الحوثي يجند لاجئين أفارقة ويعتقل مسؤولي بنوك خطاط تركي يفاخر بإنجاز تاريخي كبير نفذه علي استار الكعبة المشرفة
رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، التي قال فيها إن "قيادة السعودية وضعت نفسها في مأزق".
جاء رد قرقاش، الذي رفض ذكر اسم المسؤول واكتفى بالإشارة إلى أنه مسؤول خليجي سابق، بأبيات شعر شهيرة للشاعر المصري أحمد شوقي.
وقال: "بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا في شِعارِ الواعِظينا. فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا".
وأضاف: "تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسؤول خليجي سابق".
وكان الشيخ حمد بن جاسم، أمس الأحد، قد وجه ما وصفها بـ"النصيحة" للمملكة العربية السعودية، محذرا من أن استمرار السياسات الحالية يهدد مستقبل السعودية والمنطقة، على حد تعبيره.
وحذر ابن جاسم، "المملكة العربية السعودية من المآزق التي أوقعت القيادة نفسها فيها، وانخراطها في أعمال انتقام تهدد استقرار الأوضاع ليس في المملكة فحسب، بل كل المنطقة".
وقال "مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقة الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة، والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها".