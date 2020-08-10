آخر الاخبار

قرقاش... يرد بطريقة غير مسبوقة على مسؤول خليجي سابق هاجم السعودية دولة خليجية تستعد لترحيل لترحيل 360 ألف عامل تقنية جديدة من تويتر تساعدك في تتبع مصدر التغريدات اللجنة الأمنية بلحج تقر تشيكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بطور الباحة دولة خليجية .... خطة ترحيل أكثر من نصف مليون وافد هبة دولية لمساعدة لبنان ..وتعهدات بمئات ملايين الدولارات استقالات وزارية ونيابية ودعوات إلى انتفاضة مستمرة في لبنان وحزب الله يقطع الطريق الحكومة اليمنية تدعوا مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد قرار حظر التسليح على إيران الحوثي يجند لاجئين أفارقة ويعتقل مسؤولي بنوك خطاط تركي يفاخر بإنجاز تاريخي كبير نفذه علي استار الكعبة المشرفة

دولة خليجية تستعد لترحيل لترحيل 360 ألف عامل

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 93

تخطط الحكومة الكويتية لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة "الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية.

. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن هذه الخطط تتضمن ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفا من العمالة المخالفة، و150 ألفا لتقليص العمالة الأمية، و90 ألفا من العمالة الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما.  

وأفيد بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، كشفت خلال الجلسة عن "التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس:

  • توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين (بوابة توطين)
  • . - تطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة (نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية).
  • - توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة
  • . - تقليص العمالة المساندة. كما عرضت الوزيرة على لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية نتائج أخرى في هذا المجال أبرزها:
إقراء أيضاً
قرقاش... يرد بطريقة غير مسبوقة على مسؤول خليجي سابق هاجم السعودية
دولة خليجية .... خطة ترحيل أكثر من نصف مليون وافد
هبة دولية لمساعدة لبنان ..وتعهدات بمئات ملايين الدولارات
استقالات وزارية ونيابية ودعوات إلى انتفاضة مستمرة في لبنان وحزب الله يقطع الطريق
وزارة الدفاع الامريكية تكشف عن روايتها الرسمية حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف ورائ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس