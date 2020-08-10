قرقاش... يرد بطريقة غير مسبوقة على مسؤول خليجي سابق هاجم السعودية دولة خليجية تستعد لترحيل لترحيل 360 ألف عامل تقنية جديدة من تويتر تساعدك في تتبع مصدر التغريدات اللجنة الأمنية بلحج تقر تشيكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بطور الباحة دولة خليجية .... خطة ترحيل أكثر من نصف مليون وافد هبة دولية لمساعدة لبنان ..وتعهدات بمئات ملايين الدولارات استقالات وزارية ونيابية ودعوات إلى انتفاضة مستمرة في لبنان وحزب الله يقطع الطريق الحكومة اليمنية تدعوا مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد قرار حظر التسليح على إيران الحوثي يجند لاجئين أفارقة ويعتقل مسؤولي بنوك خطاط تركي يفاخر بإنجاز تاريخي كبير نفذه علي استار الكعبة المشرفة
تختبر منصة "تويتر" تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات .
خاصية جديدة في تويتر تتيح اختيار من يرد على التغريدات أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التقنية الجديدة على تويتر ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.
وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.
ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقع أن يتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.