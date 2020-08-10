اللجنة الأمنية بلحج تقر تشيكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بطور الباحة

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قالت مصادر محلية ان اللجنة الأمنية بمحافظة لحج برئاسة المحافظ اللواء أحمد التركي،اقرت تشكيل قوة أمنية وعسكرية من مختلف التشكيلات لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بمديرية طورالباحة.
وضاف المصدر ان اللجنة اقرت امهال أطراف النزاع في طورالباحة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للوسطاء لايجاد حل جذري للقضية بين قبيلتي الصميتة والعطويين، مالم فإن القوة العسكرية المزمع تواجدها من، اليوم الاثنين، ستتدخل في ردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.
هذا وقد كان المحافظ شدد على أهمية القضاء على مسببات زعزعة الأمن والاستقرار، وسرعة التعامل مع كل من يسعى في نشر الفوضى في مختلف مديريات المحافظة، موكدا أن كل الخيارات مطروحة لإنهاء اي نزاع اذا تم تجاوز حلول وتدخلات الشخصيات الاجتماعية.
ودعا اللواء أحمد التركي كافة الأطراف إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء العصبية القبلية المقيتة، لان ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو غض البصر عنه، واستمراره يهدد النسيج الاجتماعي، ويقلق السكينة العامة ويمنع أي تنمية أو تطور.